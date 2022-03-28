В ЕК призвали страны ЕС отказаться от выдачи "золотых паспортов" россиянам

Еврокомиссар по вопросам юстиции и защиты прав потребителей Дидье Рейндерс сообщил о необходимости прекратить выдачу "золотых паспортов" по существующей схеме со стороны стран Евросоюза. Также политик объяснил, почему подобный путь получения гражданства необходимо отменить.

"Европейские ценности не продаются. Мы считаем, что продажа гражданства через "золотые паспорта" является незаконной", — подчеркнул Рейндерс. Его заявление опубликовали на официальном сайте Еврокомиссии.

По словам политика, "золотые паспорта" угрожают безопасности членов ЕС. Как отметил еврокомиссар, злоумышленники с этим документом становятся причиной коррупции, "отмывания денег".

Ранее руководитель МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что западные политики специально находят новые поводы для антироссийских ограничений. Как объяснил министр, это нужно мировым лидерам, чтобы сдерживать развитие нашей страны.