Песков дал комментарий относительно проведения референдума в ЛНР

О возможности проведения референдума в ЛНР по поводу вхождения региона в состав России нужно спрашивать не РФ, а власти Луганской народной республики, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. ЛНР является суверенным государством, Россия признала его независимость, напомнил представитель Кремля.

"Это я не знаю. Вопросы нужно всё-таки к Пасечнику адресовать. Всё-таки речь о государстве, независимость и суверенитет которого признала Российская Федерация. Поэтому это суверенное государство и нужно обращаться за разъяснениями туда", — сказал Песков журналистам, которые спрашивали его о позиции Кремля и сроках проведения референдума.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что с большой вероятностью в республике в скором времени пройдёт референдум, на который будет вынесен вопрос о вхождении региона в состав РФ.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.