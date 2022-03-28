В Кремле назвали заявление Байдена о Путине "вызывающим тревогу"

Пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле выражают беспокойство из-за очередного эмоционального высказывания главы Штатов Джозефа Байдена о российском коллеге.

"Заявление, которое, безусловно, вызывает тревогу", — подчеркнул пресс-секретарь президента России в ходе брифинга.

Песков также отметил, что власти РФ внимательно следят за словами руководителя США. По словам представителя Кремля, Москва продолжит фиксировать высказывания Байдена.

Ранее американский сенатор Джим Риш осудил речь президента Штатов о Путине. Как подчеркнул республиканец, подобные заявления могут привести к большой напряжённости между Москвой и Вашингтоном.