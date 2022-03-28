КНР: Пекин ответит на причинение ему ущерба антироссийскими санкциями США

Власти Китая примут ответные меры в связи с причинением ущерба экономике страны из-за санкций, введённых США против РФ, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По его словам, введение Вашингтоном антироссийских санкций причинило "неоправданный ущерб" Китаю и другим государствам, связанных торгово-экономическими контактами с РФ.

"Китай примет все необходимые меры и будет твёрдо защищать законные права компаний и индивидуальных лиц КНР", - цитирует заявление представителя министерства ТАСС.

В МИД КНР считают, что Соединённым Штатам при урегулировании взаимоотношений с РФ необходимо учитывать обеспокоенность Пекина.

Как отметил представитель дипведомства, большинство стран — членов ООН не стали участвовать в введении санкций в отношении Москвы, что говорит об их ответственной позиции по этому вопросу.

"Надеюсь, что все заинтересованные стороны проявят хладнокровие и сосредоточат усилия на продвижении переговоров, а не будут стремиться к ужесточению санкций", — заявил Ван Вэньбинь.