Сенатор США Риш: слова Байдена о Путине ведут к огромным проблемам

Недипломатичные высказывания американского лидера Джо Байдена о российском президенте Владимире Путине могут стать причиной огромной напряжённости между двумя странами и привести к ситуации, которую США изо всех сил пытались предотвратить. Такое мнение высказал в эфире CNN представитель Сената от республиканской партии Джим Риш.

Риш предостерёг, что призыв к смене власти максимально быстро может привести к эскалации напряжённости.

"Он выступил с хорошей речью, но я бы хотел, чтобы он придерживался текста. Каждый раз, когда ты говоришь или даже, как в данном случае, предполагаешь, что политика заключается в смене режима, это ведёт к огромной проблеме. Нынешняя администрация стремилась избежать её всеми силами. Мало что ведёт к эскалации напряжённости в такой степени, как призыв к смене режима", — сказал Риш.

Во время своей речи, произнесённой в Варшаве, Байден позволил себе ряд резких и необдуманных выражений в адрес России и её лидера, сообщив, что "Украина никогда не станет победой для России" и "Путин не может оставаться у власти".

После этого Белый дом поспешил дать пояснения к сказанному Байденом, заверив, что он вовсе не призывал к смене правящего режима в РФ. В Госдепе же уточнили, что Байден говорил так под влиянием эмоций.