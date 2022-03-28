Армения обратилась к России в связи с азербайджанским вторжением

Азербайджанские войска продолжают находиться в карабахском селе Парух, куда они вошли ещё 24 марта, сообщает армянский МИД. Так как данный населённый пункт находится в зоне ответственности российских миротворцев, официальный Ереван обратился к Москве с просьбой принять соответствующие меры.

Также армянская сторона ещё раз попросила провести расследование поведения российской миротворческой миссии в ходе нынешнего конфликта. Ереван полагает, что ВС РФ сделали недостаточно для предотвращения азербайджанской агрессии.

Российский миротворческий контингент присутствует в Нагорном Карабахе с 2020 года, после очередной эскалации армяно-азербайджанского конфликта. Однако на фоне российской спецоперации на территории Украины армия Азербайджана начала новый виток противостояния, заняв село Парух и вступив в перестрелку с армянскими силами.

С самого начала новых столкновений на Карабахе Армения просит Россию вмешаться в ситуацию. По словам руководства страны, только Москва может деэскалировать конфликт.