Захарова посмеялась над оправданиями Белого дома из-за резких слов Байдена

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отнеслась к попытке госдепартамента США оправдать своего лидера Джо Байдена за его недипломатичные высказывания в адрес российского президента Владимира Путина.

Захарову насмешили заверения Госдепа по поводу того, что Байден "наговорил лишнего" относительно Путина якобы на эмоциях.

"Высказывания Джо Байдена о Владимире Путине были сделаны на эмоциях и не отражают официального курса Белого дома — советник Госдепартамента США. God Save America", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Во время своей поездки в Европу Байден произнёс в Варшаве длинную речь по поводу происходящего на Украине. В своём выступлении американский лидер не скупился на обвинения в адрес России и российских властей, а также спецоперации РФ на Украине. Завершил своё выступление Байден фразами "Украина никогда не станет победой для России" и "Путин не может оставаться у власти". В связи с резкими заявлениями Байдена в Вашингтоне были вынуждены дать пояснение о том, что он не имел в виду призыв к смене российского руководства и вообще говорил "на эмоциях".