В Госдепе сообщили, что слова Байдена о Путине не являются позицией Белого дома

Советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин во время мероприятия в Дубае прокомментировал слова лидера Штатов Джозефа Байдена об отстранении российского президента Владимира Путина от управления государством. Как подчеркнул американский политик, заявление главы США можно назвать эмоциональным.

"Высказывание президента не соответствует официальной политике США. Это высказывание было эмоциональным", — сказал Хокстин в ходе Глобального энергетического форума.

Ранее Байден заявил, что Путин не должен оставаться у власти в России. Также американский президент назвал план Москвы по денацификации Украины ложью.