Посол РФ в Японии Галузин: лучше спросите о ядерном оружии США

Посла России в Японии Михаила Галузина возмутил предположение японского премьер-министра Фумио Кисиды о том, что РФ якобы могла бы применить ядерное оружие. По его убеждению, было бы логичнее переадресовать США предостережение о неприемлемости применения ядерного оружия.

"Япония в присутствии посла США рассуждает в Хиросиме о недопустимости применения ядерного оружия, искусственно и безо всяких оснований пытаясь "привязать" к этому Россию. Такой призыв было бы гораздо более логично напрямую адресовать главе американской дипмиссии", — уверен Галузин, слова которого передаёт ТАСС.

Посол напомнил, что история знает о применении ядерного оружия только Соединёнными Штатами, которые использовали его в Японии в Хиромиме и Нагасаки, а также при бомбардировках Югославии, где были использованы снаряды с обеднённым ураном.

Галузин считает, что посол США мог бы как минимум принести извинения японцам за тяжелейшее военное преступление 6 августа 1945 года, при котором погибли десятки тысяч мирных японских граждан.