Для столкновения России и Запада достаточно малейшей ошибки, заявили во Франции

Бывший французский дипломат Морис Гурдо-Монтань заявил, что Запад не стремится понять позиции руководства РФ. По его мнению, это может привести к столкновению при допущении малейшей ошибки.

Он напомнил в статье для Le Figaro, что недавно состоялись саммиты Североатлантического альянса, Евросоюза и "Большой семёрки", которые показали единство западных государств. При этом, отметил экс-дипломат, иностранные политики не предприняли никаких решений для снижения напряжённости в отношениях с РФ.

"Многие лидеры западных стран не хотят принимать тот факт, что причина разногласий с Россией состоит в нежелании искать консенсус в сфере безопасности, в аспектах расширения НАТО и статуса Украины", — считает Морис Гурдо-Монтань.

Бывший дипломат добавил, что глава РФ Владимир Путин был готов к урегулированию спорных ситуаций, но западные политики проигнорировали его призывы не расширять НАТО.

Также он подчеркнул: поставки оружия со стороны Европы и США делают их участниками украинского конфликта, усугубляя кризисную ситуацию. Гурдо-Монтань призвал представителей РФ и НАТО сесть за стол переговоров и заключить новое соглашение по контролю над вооружениями.