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Автор Екатерина Широкова

Индию "парализовала" общенациональная забастовка профсоюзов: требуют равных прав

Мир

Общенациональная двухдневная забастовка профсоюзов началась в Индии. Участники протестных акций требуют от правительства равных прав для рабочих, увеличения заработной платы и отказа от приватизации ряда госпредприятий.

Индию "парализовала" общенациональная забастовка профсоюзов: требуют равных прав

По словам генсекретаря Всеиндийского конгресса профсоюзов Амарджита Каура, в протестных шествиях примут более 200 миллионов человек.

"Целых десять центральных профсоюзов объединились, чтобы начать двухдневную общенациональную забастовку с понедельника. Мы ожидаем участия более 200 млн работников, массовую мобилизацию по всей стране во время забастовки 28 и 29 марта в знак протеста против политики правительства", — приводит его слова Press Trust of India.

Как подчеркнул Каура, в это время могут быть перебои в работе разных ведомств. Так, к примеру, на работу не вышли некоторые представители банковской сферы, а работники транспортного сектора заблокировали часть улиц.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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