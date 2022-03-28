Индию "парализовала" общенациональная забастовка профсоюзов: требуют равных прав

Общенациональная двухдневная забастовка профсоюзов началась в Индии. Участники протестных акций требуют от правительства равных прав для рабочих, увеличения заработной платы и отказа от приватизации ряда госпредприятий.

По словам генсекретаря Всеиндийского конгресса профсоюзов Амарджита Каура, в протестных шествиях примут более 200 миллионов человек.

"Целых десять центральных профсоюзов объединились, чтобы начать двухдневную общенациональную забастовку с понедельника. Мы ожидаем участия более 200 млн работников, массовую мобилизацию по всей стране во время забастовки 28 и 29 марта в знак протеста против политики правительства", — приводит его слова Press Trust of India.

Как подчеркнул Каура, в это время могут быть перебои в работе разных ведомств. Так, к примеру, на работу не вышли некоторые представители банковской сферы, а работники транспортного сектора заблокировали часть улиц.