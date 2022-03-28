На Украине допускают раздел страны на две части

Россия рассматривает "корейский сценарий” для Украины, который расколет страну надвое, как это однажды произошло с Северной и Южной Кореями, потому что поглотить целую страну Россия не в состоянии, заявил начальник разведывательного управления Минобороны Незалежной генерал Кирилл Буданов.

По его версии, "разделительную линию" Москва будет пытаться проводить "между неоккупированными и оккупированными регионами Украины”.

Напомним, две Кореи формально всё ещё находятся в состоянии войны после конфликта 1950-1953 годов, закончившегося перемирием, а не мирным договором, скрепившим разделение полуострова границей. Их граница — так называемая демилитаризованная зона — представляет собой полосу шириной 4 км и длиной 248 км.

"Россия попытается объединить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, которое выступит против независимой Украины, — заявил Буданов. — Мы уже видим попытки создать параллельную власть на занятых её войсками территориях и заставить людей отказаться от украинской валюты".

К слову, напомним, что ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман тоже говорил о возможном разделе Украины. Правда, не на две страны, как в случае с Кореей, а на два федеральных округа России.