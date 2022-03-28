Киевские власти не воспользовались своим последним шансом сохранить Украину как государство в нынешних границах. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Парламентарий подчеркнул, что не видит смысла для проведения дальнейших переговоров с украинской делегацией по урегулированию ситуации.
"Киев утратил последний шанс сохранить Украину в нынешних границах. Время безвозвратно ушло", — отметил Шеремет в беседе с РИА Новости.
По его словам, делегация из РФ должна вести переговоры напрямую с США. Он убеждён: американцам выгодно затягивать украинский конфликт и превращать страну в "выжженную землю".
Ранее Шеремет заявлял, что действующий президент Украины Владимир Зеленский полностью потерял контроль над действиями националистических батальонов. Как пояснил депутат, представители нацбатов перестали подчиняться главе государства и выполнять его команды.
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