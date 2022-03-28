Зеленский полностью потерял контроль над нацбатальонами, заявили в Госдуме

Президент Украины Владимир Зеленский потерял контроль над националистическими батальонами. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

В интервью РИА Новости он отметил, что сейчас нацбаты преследуют собственные цели и интересы, игнорируя команды украинского лидера.

"Можно с уверенностью говорить, что Зеленский полностью утратил контроль над националистическими батальонами и боевиками. Они ему не подчиняются, не выполняют его приказы", — сказал Шеремет.

По его мнению, весь патриотизм украинских силовиков основывается на "долларовом эквиваленте". Он также считает, что им не интересна дальнейшая судьба Украины и народа страны.

Ранее в Кремле раскрыли условие для встречи российского лидера Владимира Путина с главой Украины. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сначала делегации должны выполнить "свою часть работы" и сформулировать чёткие позиции.