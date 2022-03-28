Депутаты Европарламента от Австрии Георг Майер и Харальд Вилимский заявили, что ЕС в очередной раз забыл о негативных последствиях отключения России от международной платёжной системы SWIFT.
Как подчеркнули в Европарламенте, последствия "догонят" не только бизнес на территории России, но и спровоцируют потери для предпринимателей в Европе.
"Эта мера затрагивает все российские банки, подпавшие под санкции международного сообщества. Однако запрет будет иметь последствия не только для России, но и для рынка Евросоюза", — цитирует выдержку из доклада европарламентариев RT.
В связи с этим депутаты обратились к Еврокомиссии с вопросом: каким образом ведомство планирует компенсировать европейским бизнесменам убытки и собираются ли делать это вообще.
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