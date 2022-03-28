Американо-европейские санкции против России неожиданным образом бьют по всем участникам противостояния, считает аналитик из США Эндрю Корыбко.
Почему, он объяснил в статье, опубликованной в L'AntiDiplomatico.
По словам эксперта, ограничительные меры коллективного Запада против России разбиваются о твёрдость позиции российских властей, которые "даже намёка на готовность изменить проводимую политику не высказывают". Более того, отмечает Корыбко, противостояние сворачивает с пути, намеченного Вашингтоном.
Особенно восхитил американского эксперта "мастерский удар истинного дзюдоиста Путина", спутавший все карты Запада:
США планировали обрушить российскую экономику, лишив её доступа к доллару, но заявление о том, что впредь Москва будет продавать свой газ за рубли, привело к тому, что национальная валюта РФ выросла на 8,3% по отношению к доллару.
И теперь, отмечает автор статьи, перед всеми покупателями голубого топлива из России встала дилемма:
"Оба результата выгодны для России: либо её валюта стабилизируется, либо евро начнет рушиться так же быстро или даже сильнее", — резюмирует Эндрю Корыбко, добавив, что сама Москва "ещё даже никаких ответных санкций ни против кого не вводила".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.