L’AntiDiplomatico: дзюдоист геоэкономики — Путин одним ударом вырубил Запад

Американо-европейские санкции против России неожиданным образом бьют по всем участникам противостояния, считает аналитик из США Эндрю Корыбко.

Почему, он объяснил в статье, опубликованной в L'AntiDiplomatico.

По словам эксперта, ограничительные меры коллективного Запада против России разбиваются о твёрдость позиции российских властей, которые "даже намёка на готовность изменить проводимую политику не высказывают". Более того, отмечает Корыбко, противостояние сворачивает с пути, намеченного Вашингтоном.

Особенно восхитил американского эксперта "мастерский удар истинного дзюдоиста Путина", спутавший все карты Запада:

США планировали обрушить российскую экономику, лишив её доступа к доллару, но заявление о том, что впредь Москва будет продавать свой газ за рубли, привело к тому, что национальная валюта РФ выросла на 8,3% по отношению к доллару.

И теперь, отмечает автор статьи, перед всеми покупателями голубого топлива из России встала дилемма:

согласиться на условие Москвы и укрепить позиции рубля или отказаться от поставок и спровоцировать рост цен на голубое топливо до $4000 долларов за тысячу кубометров.

"Оба результата выгодны для России: либо её валюта стабилизируется, либо евро начнет рушиться так же быстро или даже сильнее", — резюмирует Эндрю Корыбко, добавив, что сама Москва "ещё даже никаких ответных санкций ни против кого не вводила".