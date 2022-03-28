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Автор Ольга Лебедева

Взгляд из Британии: "В голове Байдена теряются шарики. И это опасно"

Мир

После начала российской спецоперации на Украине в западных СМИ появилась масса сообщений с предположениями о том, что Владимир Путин "сошел с ума" или "заболел". Причём подавались эти "сенсации" как "данные, полученные разведкой США"

Взгляд из Британии: "В голове Байдена теряются шарики. И это опасно"

Однако британский журналист Доминик Лоусон призывает "людей думающих" присмотреться не к российскому президенту, который "не выглядит ни хрупким, ни больным, ни даже растерянным", а к "лидеру свободного мира" — президенту Джо Байдену.

"В отличие от его оппонента в Москве, слова "хрупкий, больной и запутанный " действительно применимы к хозяину Белого дома, — отмечает Лоусон в статье, опубликованной Daily Mail. — Если бы это было связано исключительно с физической слабостью 79-летнего Байдена, это не было бы большой проблемой: президент, который возглавлял величайшую военную державу мира почти до конца Второй мировой войны, Франклин Рузвельт, был прикован к инвалидному креслу.

Проблема снижения остроты ума гораздо серьезнее. А про эту проблему Байдена говорили и раньше — особенно часто во время его президентской кампании в 2020 году. Но он был эффективно защищен своей командой от слишком многих прямых встреч с прессой или даже общественностью, что объяснялось тем, что кампания проходила во время пандемии коронавируса".

Вреда от Байдена сейчас больше, чем пользы

По мнению британского журналиста, в последнее время появились доказательства того, что власть Байдена над политикой и "даже самой реальностью" ослабевает:

"В вопросе войны и мира последствия могут быть смертельными", — предупреждает Лоунсон.

В качестве примера "несамостоятельности" американского лидера он приводит речь, произнесённую им в Варшаве:

Официальный текст, заранее подготовленный Белым домом, "был превосходным". Однако в конце президент сказал то, что было у него на уме, заявив о Путине: "Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти". То есть, призвал к смене режима в России.

"Это всего лишь последнее из ряда "неправильных заявлений". На прошлой неделе, отвечая на вопрос о перспективе использования Россией химического оружия на Украине, Байден ответил, что, если они это сделают, это "вызовет ответ в натуральной форме". Что это значит? Будут ли США атаковать Россию химоружием? Будет ли он поставлять его украинцам? По правде говоря, никто точно не знает, что имел в виду президент, вероятно, включая его самого", — пишет британский аналитик, подчёркивая, что пора уже окружению Байдена задаться вопросом: "что происходит между ушами самого могущественного человека в мире?"

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир путин
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