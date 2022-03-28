EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Американский журналист рассказал о "сверхспособности" Байдена

Мир

Американский журналист Фредди Грей заявил, что президент США Джо Байден обладает "сверхъестественной способностью". По его словам, он умудряется совершать грубейшие ошибки, выступая на публичных мероприятиях.

Американский журналист рассказал о "сверхспособности" Байдена

В статье для издания The Spectator Грей подчеркнул: представители американских СМИ уже давно называют Байдена "машиной для ляпов". Журналист считает, что оговорки президента могут доставить серьёзные проблемы стране.

Как отметил автор материала, 25 марта Байден во время своего выступления "пообещал" предоставить шанс американским военным "оценить мужество украинских солдат", когда они "окажутся там".

"Однако в Белом доме почти сразу опровергли его обещание, уточнив, что никто не собирается отправлять американцев на Украину", — пояснил журналист.

Грей убеждён: в кризисной ситуации подобные "ляпы" недопустимы.

Ранее Байден оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис первой леди.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша
Sberbank
Новости
Сухогруз с российским флагом подал сигнал бедствия в Чёрном море
Уилл Смит ударил ведущего церемонии "Оскара" за шутку над женой актёра
Взгляд из Британии: "В голове Байдена теряются шарики. И это опасно"
Американский журналист рассказал о "сверхспособности" Байдена
В Госдуме заявили о внеочередном повышении пенсий в России
Политолог Марков: НАТО сделает всё, чтобы РФ "захлебнулась в крови мирных"
Экс-депутат ГД включился в фейк-войну против России
Шольц заявил о планах ФРГ отказаться от нефти из России уже в 2022 году
На церемонии вручения "Оскара" провели минуту молчания из-за Украины
США будут вести войну до "последнего украинца"
Популярное
Мир. Новости мира
Китайцы шокированы видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.

Китайцы шокированы видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине
Financial Times: Россия проводит тайные операции в Австрии
Мир. Новости мира
Financial Times: Россия проводит тайные операции в Австрии
Мир. Новости мира
Daily Mail: британцы винят Зеленского в желании начать третью мировую войну
Мир. Новости мира
The Guardian: газ из США приведёт Европу к климатической катастрофе
Ирина Шлионская Знаменитости, которые верят в иррациональное Ирина Шлионская Любовь Степушова В Варшаве Байден наговорил на разрыв дипотношений с Россией Любовь Степушова Дмитрий Соколов Когда в зоопарках мира появятся мамонты и динозавры? Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
The Telegraph: швейцарцы меняют логотипы из-за буквы "Z"
Новости Украины
В Харькове "начисто исчез украинский язык", сообщают харьковчане
Гендиректор "Ашана" раскритиковал Зеленского за призыв уйти из России
Экономика и бизнес
Гендиректор "Ашана" раскритиковал Зеленского за призыв уйти из России
Последние материалы
Уилл Смит ударил ведущего церемонии "Оскара" за шутку над женой актёра
Взгляд из Британии: "В голове Байдена теряются шарики. И это опасно"
Американский журналист рассказал о "сверхспособности" Байдена
В Госдуме заявили о внеочередном повышении пенсий в России
Политолог Марков: НАТО сделает всё, чтобы РФ "захлебнулась в крови мирных"
Экс-депутат ГД включился в фейк-войну против России
Шольц заявил о планах ФРГ отказаться от нефти из России уже в 2022 году
На церемонии вручения "Оскара" провели минуту молчания из-за Украины
США будут вести войну до "последнего украинца"
Яков Кедми: добровольно или принудительно, но НАТО согласится на условия РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников