Американский журналист рассказал о "сверхспособности" Байдена

Американский журналист Фредди Грей заявил, что президент США Джо Байден обладает "сверхъестественной способностью". По его словам, он умудряется совершать грубейшие ошибки, выступая на публичных мероприятиях.

В статье для издания The Spectator Грей подчеркнул: представители американских СМИ уже давно называют Байдена "машиной для ляпов". Журналист считает, что оговорки президента могут доставить серьёзные проблемы стране.

Как отметил автор материала, 25 марта Байден во время своего выступления "пообещал" предоставить шанс американским военным "оценить мужество украинских солдат", когда они "окажутся там".

"Однако в Белом доме почти сразу опровергли его обещание, уточнив, что никто не собирается отправлять американцев на Украину", — пояснил журналист.

Грей убеждён: в кризисной ситуации подобные "ляпы" недопустимы.

Ранее Байден оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис первой леди.