Зеленский обозначил приоритеты на переговорах с Россией

Приоритеты Украины на переговорах с Москвой остаются неизменными, сообщил в видеообращении в Telegram-канале своего офиса украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, это суверенитет, территориальная целостность и гарантии безопасности.

По словам главы государства, "мы ищем мира" без затягивания. Зеленский сообщил, что предстоящие переговоры в Турции "это неплохо".

Как отметил Зеленский, цель Киева "мир и скорейшее восстановление нормальной жизни на Украине".

Напомним, помощник российского президента Владимир Мединский рассказал, что новый раунд переговоров с делегацией Украины пройдёт в очном формате. Встреча состоится 29 или 30 марта. По словам Мединского, это решение было принято по итогам очередного раунда переговоров по видеосвязи.