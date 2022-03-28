Бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что Белый дом ведёт "необъявленную войну" с Россией на Украине. Как подчеркнул экс-представитель дипмиссии, это необходимо для того, что бы Штаты смогли сохранить статус "доминанта".
Как подчеркнул Фриман, США не оставили России никакого иного выхода, кроме как начать спецоперацию в Незалежной.
"Мне кажется, всё, что делают сейчас США, не только не способствует ускорению прекращения боевых действий и достижению какого-то компромисса, а, наоборот, направлено на продление", — написал дипломат в статье для The Gray Zone.
Благодаря кризису вокруг Украины, США могут манипулировать мировым сообществом, чтобы выставить Россию в "дурном свете" и расширять границы НАТО, резюмировал дипломат.
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