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Автор Екатерина Широкова

Экс-дипломат Фриман: на Украине идёт "необъявленная война" США с Россией

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Бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что Белый дом ведёт "необъявленную войну" с Россией на Украине. Как подчеркнул экс-представитель дипмиссии, это необходимо для того, что бы Штаты смогли сохранить статус "доминанта".

Как подчеркнул Фриман, США не оставили России никакого иного выхода, кроме как начать спецоперацию в Незалежной.

"Мне кажется, всё, что делают сейчас США, не только не способствует ускорению прекращения боевых действий и достижению какого-то компромисса, а, наоборот, направлено на продление", — написал дипломат в статье для The Gray Zone.

Благодаря кризису вокруг Украины, США могут манипулировать мировым сообществом, чтобы выставить Россию в "дурном свете" и расширять границы НАТО, резюмировал дипломат.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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