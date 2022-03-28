Украинский мэр придумал "мощный стимул" для Германии воевать за Украину

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко надеется, что Германия будет активнее поддерживать Украину, если напомнить ей о том, что "в этой земле" лежат немцы — нацистские солдаты, могилы которых потомкам стоило бы оберегать.

Атрошенко обратился к немецким СМИ, призвав их рассказать лидерам ФРГ об особом интересе, который у них "должен быть" к Украине. И заключается этот интерес не только в предотвращении жертв среди гражданского населения и трудностях с эвакуацией раненых, но и с тем, что в Чернигове похоронены немецкие солдаты, убитые во время Второй мировой войны.

"Наш город стирают с лица земли, — сказал Атрошенко журналистам. — В Чернигове есть кладбище немцев, погибших здесь во время Второй мировой войны. Я хочу, чтобы немцы это услышали. Россия, которую вы продолжаете поддерживать, бомбит могилы ваших дедов".

Под "поддержкой Украины" Атрошенко подразумевал, что Германия продолжает покупать российскую нефть, природный газ и уголь, даже когда члены НАТО пытаются изолировать Москву и сокрушить ее экономику санкциями.

Украинские лидеры ранее пытались надавить на самые разные "кнопки", пытаясь получить международную поддержку в конфликте с Россией, начиная от обвинений Москвы в нападениях на мирных жителей и изображений Киева защитником свободы. Нацистские могилы, по-видимому, являются новым и, как рассчитывает чиновник, мощным стимулом.