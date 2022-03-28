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Автор Ольга Лебедева

Западу "поставили на вид" его политику двойных стандартов

Мир

Саудовская Аравия и Катар упрекнули коллективный Запад за чрезмерное внимание к Украине и игнорирование аналогичной ситуации в странах Ближнего Востока.

Западу "поставили на вид" его политику двойных стандартов

Шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани, министр, иностранных дел Катара, поднял эту наболевшую тему во время ежегодного форума в Дохе.

Он напомнил участникам о “жестокости в отношении сирийского народа, палестинцев, ливийцев, иракцев, афганцев” и сказал, что, по его мнению, “они никогда не видели глобального ответа на эти страдания”.

Позицию Катара поддержал принц Фейсал бен Фархан, министр иностранных дел Саудовской Аравии:

“Трансатлантическое единство, конечно, похвально сейчас. Но вам стоило бы поговорить с остальным мировым сообществом”, - сказал он.

Катар и Саудовская Аравия считаются стратегическими союзниками Запада, а недавно Соединённые Штаты присвоили Дохе (столица Катара – Прим.ред) статус “главного союзника, не входящего в НАТО”.

Две богатейшие страны Персидского залива сохраняют нейтральную позицию по ситуации на Украине. А Вашингтон и Брюссель надеются, что они увеличат добычу нефти и газа, чтобы уменьшить зависимость Запада от российских энергоносителей. Хотя и Катар, и Саудовская Аравия уже отказались это делать. 

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы катар ближний восток саудовская аравия
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