Huánqiú Shíbào: США притворились "святыми" и развязали конфликт на Украине

США долгие годы "подрывает мировой порядок", заявили китайские аналитики. По их мнению, непосредственными виновниками в кризисе на Украине стали американские власти, которые под личиной "святых моралистов" развязали конфликт.

Таким образом, Белый дом "отнял" Европу от России и крепко "привязал" к США, заявили аналитики.

"Вашингтон инициировал пять последовательных раундов расширения НАТО на восток, максимально сжав пространство безопасности России", — говорится в материале Huánqiú Shíbào.

Как подчеркнули в китайском издании, при этом Штаты не чураются фейков и развязали против России полномасштабную информационную войну.