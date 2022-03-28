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Автор Екатерина Широкова

Huánqiú Shíbào: США притворились "святыми" и развязали конфликт на Украине

Мир

США долгие годы "подрывает мировой порядок", заявили китайские аналитики. По их мнению, непосредственными виновниками в кризисе на Украине стали американские власти, которые под личиной "святых моралистов" развязали конфликт.

Таким образом, Белый дом "отнял" Европу от России и крепко "привязал" к США, заявили аналитики.

"Вашингтон инициировал пять последовательных раундов расширения НАТО на восток, максимально сжав пространство безопасности России", — говорится в материале Huánqiú Shíbào.

Как подчеркнули в китайском издании, при этом Штаты не чураются фейков и развязали против России полномасштабную информационную войну.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
сша китай украина
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