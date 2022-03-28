Британские фрегаты Northumberland и Richmond доставили к берегам Эстонии груз с военной техникой и снаряжением, сообщили в Минобороны страны. Согласно информации, сделано это было для пополнения запасов боевой группы НАТО под руководством Великобритании.
Согласно сообщению военного ведомства, кроме того корабли и противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon приняли участие в учениях в Балтийском море со следующими странами:
Как пояснили в Минобороны страны, это "обычная практика" и искать здесь подоплёки, связанной с Россией, не стоит.
"Подобная деятельность в Балтийском море обычна для нас и наших партнёров по Объединённым экспедиционным силам в одной из основных областей наших географических интересов", — заявил британский генерал-майор Джим Моррис в ходе брифинга.
Как подчеркнул представитель военного ведомства, "сейчас как никогда важно гарантировать сохранение свободы навигации в Балтийском море".
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Страна является "настоящим авианосцем" российской тайной деятельности.