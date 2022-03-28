Британцы "пригнали" в Эстонию военную технику и снаряжение: "Это не из-за РФ"

Британские фрегаты Northumberland и Richmond доставили к берегам Эстонии груз с военной техникой и снаряжением, сообщили в Минобороны страны. Согласно информации, сделано это было для пополнения запасов боевой группы НАТО под руководством Великобритании.

Согласно сообщению военного ведомства, кроме того корабли и противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon приняли участие в учениях в Балтийском море со следующими странами:

Данией,

Латвией,

Литвой,

Швецией,

Эстонией.

Как пояснили в Минобороны страны, это "обычная практика" и искать здесь подоплёки, связанной с Россией, не стоит.

"Подобная деятельность в Балтийском море обычна для нас и наших партнёров по Объединённым экспедиционным силам в одной из основных областей наших географических интересов", — заявил британский генерал-майор Джим Моррис в ходе брифинга.

Как подчеркнул представитель военного ведомства, "сейчас как никогда важно гарантировать сохранение свободы навигации в Балтийском море".