Около 200 заявлений в полицию написали россияне, проживающие в Германии, за неделю. Русских начали травить и оскорблять, часто дело доходит до рукоприкладства, сообщили в Федеральном ведомстве уголовной полиции ФРГ.
Как сообщили в ведомстве, большая часть преступлений "завязаны" на словесных оскорблениях и порчи имущество, но с десяток заявлений касаются избиений на почве русофобии.
"Есть преступления против членов нашего общества российского происхождения. В настоящее время мы насчитываем около 200 таких преступлений в неделю — большинство из них имеют антироссийскую подоплёку", — цитирует сообщение ведомства RND.
Кроме того, на воротах домов и машинах, которые принадлежат русским, злоумышленники "повадились" рисовать оскорбительные граффити баллончиками с краской. Как подчеркнули в ведомстве, все заявления будут рассмотрены по существу.
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