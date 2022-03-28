Вучич назвал сербов последним "свободным племенем" Европы

Сербы - последнее свободное племя Европы, заявил в воскресенье президент страны Александр Вучич, сравнив Сербию с деревней "неукротимых галлов" из культового французского комикса "Астерикс".

“Я счастлив, что, как в комиксе об Астериксе и Обеликсе, есть одно маленькое племя галлов, которое держится и защищает свою свободу на территории Европы. И я горжусь тем, что это маленькое племя - граждане Сербии, страны, которая проводит свою политику независимо и самостоятельно", - заявил Вучич, выступая на предвыборном митинге в восточном сербском городе Позаревац.

Напомним, Сербия столкнулась с растущим давлением со стороны своих соседей с тех пор, как Россия начала спецоперацию на Украине. Эта страна - единственное европейское государство, которое сохранило нейтральную позицию, отказавшись присоединиться к волне антироссийских санкций, несмотря на усилия ЕС “гармонизировать” её позицию по Украине с позицией блока.

В то время как в Сербии прошли массовые пророссийские митинги, Белград официально занял нейтральную позицию. Правительство объявило, что прекратит военное сотрудничество как с Москвой, так и с НАТО на фоне конфликта, и Вучич пообещал наказать сербов, стремящихся присоединиться к конфликту в качестве добровольцев с любой стороны.