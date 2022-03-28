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Автор Ольга Лебедева

Украина мечтает, чтоб Россию "выгнали" из МАГАТЭ

Мир

Украина работает со своими западными сторонниками над исключением России из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) или, по крайней мере, удалением ее представителей с ключевых постов в организации.

Украина мечтает, чтоб Россию "выгнали" из МАГАТЭ

Так в воскресенье заявила Елена Зеркаль — советник министра энергетики Украины. По её словам, предполагаемая "политика ядерного терроризма" России считается "бесспорным основанием" для исключения страны из МАГАТЭ.

В качестве примера "непозволительного поведения" чиновница привела "захват российскими войсками нескольких украинских АЭС".

  • Речь идёт о законсервированной Чернобыльской атомной станции и Запорожской АЭС, которые сейчас находятся под контролем российских военных, предотвративших попытки едва не ставших фатальными провокаций ВСУ.

К слову, сейчас вокруг ЧАЭС горит лес, в его поджоге Киев уже обвинил Москву.

Помимо станций, которые сейчас находятся под контролем России, на Украине действуют еще три атомные электростанции.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина чернобыль
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