Украина мечтает, чтоб Россию "выгнали" из МАГАТЭ

Украина работает со своими западными сторонниками над исключением России из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) или, по крайней мере, удалением ее представителей с ключевых постов в организации.

Так в воскресенье заявила Елена Зеркаль — советник министра энергетики Украины. По её словам, предполагаемая "политика ядерного терроризма" России считается "бесспорным основанием" для исключения страны из МАГАТЭ.

В качестве примера "непозволительного поведения" чиновница привела "захват российскими войсками нескольких украинских АЭС".

Речь идёт о законсервированной Чернобыльской атомной станции и Запорожской АЭС, которые сейчас находятся под контролем российских военных, предотвративших попытки едва не ставших фатальными провокаций ВСУ.

К слову, сейчас вокруг ЧАЭС горит лес, в его поджоге Киев уже обвинил Москву.

Помимо станций, которые сейчас находятся под контролем России, на Украине действуют еще три атомные электростанции.