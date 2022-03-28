Украина работает со своими западными сторонниками над исключением России из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) или, по крайней мере, удалением ее представителей с ключевых постов в организации.
Так в воскресенье заявила Елена Зеркаль — советник министра энергетики Украины. По её словам, предполагаемая "политика ядерного терроризма" России считается "бесспорным основанием" для исключения страны из МАГАТЭ.
В качестве примера "непозволительного поведения" чиновница привела "захват российскими войсками нескольких украинских АЭС".
К слову, сейчас вокруг ЧАЭС горит лес, в его поджоге Киев уже обвинил Москву.
Помимо станций, которые сейчас находятся под контролем России, на Украине действуют еще три атомные электростанции.
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Страна является "настоящим авианосцем" российской тайной деятельности.