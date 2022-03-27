Трамп назвал Байдена "сонным сыном б****”

Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что Джо Байден не должен иметь ничего общего с Украиной, поскольку у его сына существуют "спорные" деловые отношения с этой страной, получая оттуда такое огромное количество денег, что "сколотил целое состояние".

Выступая на митинге Республиканской партии в штате Джорджия, он сказал, что "вторжение на Украину никогда не должно было произойти”, а также обвинил Байдена, которого он назвал "сонным сыном б****” за то, что он не смог предотвратить это.

"У нас есть президент, который понятия не имеет, что, чёрт возьми, он делает, и даже понятия не имеет, где он находится. Распространяя фальшивые новости, они пытаются сказать, что он действует блестяще”, — сказал Трамп, подчеркнув, что "это совсем не так, потому что в настоящее время Украину бомбят до чертиков!”

Напомним, младший Байден вошёл в совет директоров Burisma Holdings — одного из крупнейших частных производителей природного газа на Украине — в 2014 году, вскоре после Майдана в Киеве, поддержанного администрацией тогдашнего президента Барака Обамы, в которой Байден-старший занимал должность вице-президента.