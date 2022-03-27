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Автор Денис Постольский

Financial Times: Россия проводит тайные операции в Австрии

Мир

Россию обвинили в проведении секретных операций в Австрии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на сотрудника европейской разведки и европейского дипломата.

Financial Times: Россия проводит тайные операции в Австрии

Как пишет издание, Австрия является "настоящим авианосцем" российской тайной деятельности. Отмечается, что австрийская спецслужба, ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом считается настолько "ненадежным", что была на определенное время отстранена от большей части мер по обмену разведданными на европейском уровне.

По словам источника Financial Times, Министерство обороны Австрии является "практически отделом ГРУ".

Издание утверждает, что из-за дефицита ресурсов и вследствие ограничений на внутреннее наблюдение, ряд европейских стран в своих действиях все еще опираются на сбор разведданных, который проводят США и Британия.

Напомним, Варшава вышлет около 40 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы австрия
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