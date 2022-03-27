Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что у НАТО нет цели сменить власть в России. Об этом немецкий политик сказал в связи с выступлением президента США Джо Байдена в Варшаве, сообщает телеканал ARD.
"Это не является нашей целью. Мы едины в том, что смена режима не стоит на повестке дня и не является целью политики, которую мы ведём", — пояснил канцлер Германии.
В субботу, 26 марта, на пресс-конференции в Польше американский лидер Джо Байден заявил, что Путин не должен оставаться у власти. Он также добавил, что утверждения, что НАТО стремится дестабилизировать Россию, не соответствуют действительности. Байден отметил, что это сугубо оборонительный альянс.
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