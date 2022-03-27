Скончался первый президент Азербайджана Аяз Муталибов

Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщило местное радио Asan.

Известно, что смерть политика подтвердила его невестка.

Напомним, что Аяз Муталибов был избран президентом Азербайджана в сентябре 1991 года. Он занимал этот пост до начала марта 1992 года. Ему пришлось уйти в отставку из-за давления Народного фронта Азербайджана.

Ранее в Азербайджане заявили, что страна готова поставить больше газа в Европу в случае "чрезвычайной ситуации". Эксперты отмечают, что для России это решение будет выглядеть как явное пособничество США и НАТО.