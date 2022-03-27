Американский журналист Гленн Гринвальд утверждает, что президент США Джо Байден использует Украину как расходный материал для противостояния с Россией. Об этом он написал в своём блоге.
Так, Гринвальд считает, что американские власти ещё с 2014 года не только подталкивают Киев к активной милитаризации, но и специально отправляют туда военных советников и сотрудников разведывательных служб для обучения ВСУ.
"Всё это похоже на форму де-факто экспансии НАТО без официального членства в альянсе", — отметил американский журналист.
Кроме того, Гринвальд полагает, что Штаты целенаправленно наращивают военные возможности Украины, чтобы использовать эту страны для ведения длительной борьбы с Москвой.
В субботу, 26 марта, президент США заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет сбросить действующего президента Украины Владимира Зеленского. При этом сам Байден сказал, что Путин не должен оставаться у власти.
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