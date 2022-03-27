Журналист из США заявил, что Байден использует Украину для борьбы с Россией

Американский журналист Гленн Гринвальд утверждает, что президент США Джо Байден использует Украину как расходный материал для противостояния с Россией. Об этом он написал в своём блоге.

Так, Гринвальд считает, что американские власти ещё с 2014 года не только подталкивают Киев к активной милитаризации, но и специально отправляют туда военных советников и сотрудников разведывательных служб для обучения ВСУ.

"Всё это похоже на форму де-факто экспансии НАТО без официального членства в альянсе", — отметил американский журналист.

Кроме того, Гринвальд полагает, что Штаты целенаправленно наращивают военные возможности Украины, чтобы использовать эту страны для ведения длительной борьбы с Москвой.

В субботу, 26 марта, президент США заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет сбросить действующего президента Украины Владимира Зеленского. При этом сам Байден сказал, что Путин не должен оставаться у власти.