Боррель: ЕС сможет отказаться от российского газа в течение двух лет

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны смогут отказаться от российского газа в течение двух лет. Об этом дипломат сказал в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Он отметил, что ЕС хочет использовать разные источники для поставок энергоносителей. При этом Боррель подчеркнул, что Европа стремится снизить зависимость от топлива из России, а не запретить его.

Ранее старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан сказала, что переход стран Европы с российского газа на американский может привести страны-участницы Евросоюза к климатической катастрофе.