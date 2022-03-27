Пасечник уточнил информацию о подготовке референдума о вхождении ЛНР в состав РФ

Согласно заявлению главы ЛНР Леонида Пасечника, в республике в данный момент не ведётся подготовки к референдуму по поводу вступления в состав России.

Ранее Пасечник рассказал, про проведение референдума по этому вопросу в ЛНР весьма вероятно в ближайшее время.

Пасечник уточнил, что, говоря о желании провести всереспубликанский референдум, он выражал исключительно своё личное мнение и желание, а первостепенные задачи, стоящие перед властями ЛНР сейчас другие — завершение боевых действий и освобождение граждан от нацизма.

"Сегодня, отвечая на вопросы иностранных журналистов, я сделал такое заявление. Я знаю, что оно вызвало достаточно серьезный политический и общественный резонанс, поэтому хочу внести некоторые пояснения. Это мое личное, безусловно, частное мнение, каких-либо действий, направленных на проведение референдума на территории республики в ближайшее время, нами не осуществляется. Самая главная задача на сегодняшний день для руководства республики, для жителей нашей республики — это завершить войну. Освободить наши территории. Спасти наших жителей от фашизма", — сказал Пасечник.

Глава ДНР подчеркнул, что в будущем именно сами жители Донецкой Народной Республики будут решать, как им жить дальше. При этом он добавил, что, собственно, этот выбор очевиден, потому что он уже был сделан ранее, "в 2014 году, в ходе "русской весны".

Независимость ДНР и ЛНР была признана Россией 21 февраля 2022 года. 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.