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Автор Любовь Степушова

В Харькове "начисто исчез украинский язык", сообщают харьковчане

Мир » Бывший СССР » Украина

С момента начала спецоперации РФ на Украине в Харькове "начисто исчез украинский язык".

В Харькове "начисто исчез украинский язык", сообщают харьковчане

Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков наш".

Автор канала отвечает на заявление Владимира Зеленского о "дерусификации" Украины.

Президент Украины заявил в видеобращении 26 марта, что Россия "сама делает всё", чтобы "наши люди сами уходили от русского языка", потому что он теперь будет ассоциироваться со "взрывами, убийствами и вашими (российскими) преступлениями".

"Сами русские ведут к дерусификации Украины", — сказал Зеленский.

"Это ложь", — пишет автор канал "Харьков наш". "С момента начала боевых действий в Харькове начисто исчез украинский язык в публичных местах", — констатирует он.

Лишь некоторые официальные лица, журналисты и блогеры продолжают пытаться говорить по-украински, но "ни в одном магазине или супермаркете, ни в одной аптеке или такси, ни в одном отделении Новой почты или Укрпошты вы не услышите сейчас украинский язык".

Это говорит о том, что родной язык харьковчан — это русский язык, и как только перестали иметь значение официальные штрафы и взыскания, как тут же все продавцы и клерки, не говоря уже об обычных гражданах, вернулись к русскому языку, отмечает "Харьков наш".

Автор делает вывод, что "дерусификация", которую проводили (Пётр) Порошенко и Зеленский, провалилась, "даже несмотря на военные действия РФ".

С начала 2022 года на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому все печатные СМИ в стране должны выходить только на украинском языке. Русский язык запретили использовать в общественных местах под угрозой наложения штрафов. С 1 сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перешли на преподавание на украинском языке, начиная с пятого класса.

"Россия потребует от Украины отменить законодательство, направленное против русскоязычных", — сказал Сергей Лавров, передаёт "Россия 24". Глава МИД РФ отметил, что при президенте Владимире Зеленском Киев "добил окончательно" все возможности для русского языка.

Из числа беженцев с Украины в Молдавии (где есть русские и украинские школы) только 6% (40 из 631) выбрали для своих детей школу с обучением на украинском языке. Об этом 15 марта рассказал на пресс-конференции молдавский министр образования и исследований Анатолие Топалэ.

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
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