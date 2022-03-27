Антироссийские санкции приведут Европу к тому, что она попадёт в ловушку, об это пишет The Guardian.
Так, автор материала отмечает, что отказ от нефти, газа и угля из России станет большим экономическим потрясением. Кроме того, высокие цены на энергоносители вернут инвестиции в добывающие отрасли, что обратит вспять мировую тенденцию к переходу планеты в сторону чистой энергии.
"У Вашингтона есть рычаги давления на мировую финансовую систему, но зачастую США не могут определиться с целями", — сказано в публикации.
При этом в материале отмечается, что Россия сможет разработать новые технологии и выбраться из геополитической клетки.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц признал зависимость страны от российского газа, однако уверен, что в Берлине найдут альтернативные источники энергии быстрее, чем многие ожидают.
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