The Guardian: Европа попадёт в ловушку из-за антироссийских санкций

Антироссийские санкции приведут Европу к тому, что она попадёт в ловушку, об это пишет The Guardian.



Так, автор материала отмечает, что отказ от нефти, газа и угля из России станет большим экономическим потрясением. Кроме того, высокие цены на энергоносители вернут инвестиции в добывающие отрасли, что обратит вспять мировую тенденцию к переходу планеты в сторону чистой энергии.

"У Вашингтона есть рычаги давления на мировую финансовую систему, но зачастую США не могут определиться с целями", — сказано в публикации.

При этом в материале отмечается, что Россия сможет разработать новые технологии и выбраться из геополитической клетки.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц признал зависимость страны от российского газа, однако уверен, что в Берлине найдут альтернативные источники энергии быстрее, чем многие ожидают.