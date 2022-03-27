Постпред при НАТО Смит: США не собираются менять руководство России

США не ставят перед собой цель смены представителей власти в России. Об этом рассказала постпред страны при НАТО Джулианн Смит.

"Мы не преследуем политику смены режима", — заявила Смит в эфире CNN.

Таким образом постпред США дала пояснение словам лидера страны Джо Байдена, который, предворяя своё выступление в Варшаве, заявил, что президент РФ Владимир Путин "не может оставаться у власти", добавив, что Россия не сможет победить Украину.

По мнению Смит, позволившим себе такое неоднозначное выражение Байденом двигал человеческий фактор и увиденное им в лагере украинских беженцев в Польше.

"Я думаю, что была базовая человеческая реакция на истории, которые он услышал в тот день", — объяснила резкость Байдена Смит, добавив, что у США нет намерения сменить режим в России, и на этом можно поставить "жирную точку".

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отреагировал на слова американского президента, сообщив, что кто будет руководить Россией, решать будет уж точно не Байден, а сами россияне.