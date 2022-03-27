Мединский: новый раунд переговоров с Украиной пройдёт очно 29-30 марта

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что новый раунд переговоров с делегацией Украины пройдёт в очном формате. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

На данный момент предполагается, что встреча состоится 29 или 30 марта. По словам Мединского, это решение было принято по итогам сегодняшней встрече — сегодня состоялся очередной раунд переговоров между Россией и Украиной по ВКС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сказал, что причина тяжёлых российско-украинских переговоров заключается в том, что Киев регулярно заявляет об изменениях в своих позициях. Он подчеркнул, что коллективный Запад пытается стать посредником в ходе диалога.