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Автор Светлана Нерадовская

В чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар

Мир

По сообщению омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, в результате боевых действий в Чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар, огонь охватил уже свыше 10 гектаров.

В чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар

Омбудсмен напомнила об опасности положения и обратилась к МАГАТЭ с просьбой об отправке спецслужб для борьбы с огнём.

"В зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий горит более 10 тысяч гектаров лесов, зафиксирован 31 пожар, что вызывает повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха", — написала Денисова в Telegram-канале.

Специалист предупредила, что скорость распространения пожаров и площадь, охваченная огнём, увеличиваются из-за сухой погоды и ветра. Омбудсмен напомнила, что в случае неблагоприятного развития ситуации существует угроза не только для Украины, но и для других стран.

"Обращаюсь к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) как можно быстрее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара, чтобы предотвратить непоправимые последствия не только для Украины, но и для всего мира", — отметила Денисова.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы чернобыльская аэс
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