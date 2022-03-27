Daily Mail: британцы винят Зеленского в желании начать третью мировую войну

Британские пользователи крайне негативно отнеслись к тому, что президент Украины Владимир Зеленский настойчиво просит у НАТО военную помощь в виде авиации и танков.

Часть британцев придерживается мнения, что всем тем, что сейчас происходит на Украине, страна "обязана" Зеленскому, который совершенно не считался с мнением РФ, неудержимо стремясь в НАТО.

"НАТО не обязано помогать Зеленскому. Он неправильно разыграл свои карты и разозлил Россию, настаивая на вхождении Украины в альянс. Все это происходит из-за его высокомерия", — написал один из читателей британского издания Daily Mail. "Задача этого парня и (американского президента) Байдена — начать третью мировую войну", — написал другой комментатор.

По мнению пользователей издания, Зеленский стремится вовлечь в украинский конфликт "весь мир", добавляя, что простые граждане других стран этого не желают, отмечая, что ни они сами, ни Россия не хотят "ядерной войны".

"Я начинаю подозревать, что Зеленский — плохой парень", — выразил общее мнение один из пользователей.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.