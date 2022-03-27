EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Daily Mail: британцы винят Зеленского в желании начать третью мировую войну

Мир

Британские пользователи крайне негативно отнеслись к тому, что президент Украины Владимир Зеленский настойчиво просит у НАТО военную помощь в виде авиации и танков.

Daily Mail: британцы винят Зеленского в желании начать третью мировую войну

Часть британцев придерживается мнения, что всем тем, что сейчас происходит на Украине, страна "обязана" Зеленскому, который совершенно не считался с мнением РФ, неудержимо стремясь в НАТО.

"НАТО не обязано помогать Зеленскому. Он неправильно разыграл свои карты и разозлил Россию, настаивая на вхождении Украины в альянс. Все это происходит из-за его высокомерия", — написал один из читателей британского издания Daily Mail.

"Задача этого парня и (американского президента) Байдена — начать третью мировую войну", — написал другой комментатор.

По мнению пользователей издания, Зеленский стремится вовлечь в украинский конфликт "весь мир", добавляя, что простые граждане других стран этого не желают, отмечая, что ни они сами, ни Россия не хотят "ядерной войны".

"Я начинаю подозревать, что Зеленский — плохой парень", — выразил общее мнение один из пользователей.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато великобритания владимир зеленский
Sberbank
Новости
Politico: Байден "провалил" своё обещание спасти ЕС от энергозависимости от РФ
Daily Mail: британцы винят Зеленского в желании начать третью мировую войну
Макрон осудил грубость Байдена в адрес Путина: я бы не стал так говорить
Эксперты заявили, что провокации Польши в адрес РФ подвергают риску весь мир
Более половины французов верят доводам России о спецоперации на Украине
Daily Mail: переписка доказывает связь сына Байдена с лабораториями на Украине
Пасечник: в ЛНР будет проведён референдум по поводу вступления в РФ
Советник Эрдогана: к аргументам России насчёт безопасности нужно прислушаться
Политолог Перинчек: Запад старается столкнуть лбами Турцию и Россию
Словакия договаривается с Катаром по поводу замены российского газа
Популярное
Общество
Собчак рассказала о прошлом отца Галкина: "Достался мандат Льва Рохлина"

Ксения Собчак рассекретила малоизвестные факты из биографии отца Максима Галкина.

Собчак рассказала о прошлом отца Галкина: "Достался мандат Льва Рохлина"
Усиление влияния США на Токио грозит столкновением с Россией из-за Курил
Мир. Новости мира
Усиление влияния США на Токио грозит столкновением с Россией из-за Курил
Мир. Новости мира
Стало известно о скорой капитуляции Зеленского
Мир. Новости мира
Spiegel: решение Путина по газу "ошарашило" Запад
Ирина Шлионская Знаменитости, которые верят в иррациональное Ирина Шлионская Любовь Степушова В Варшаве Байден наговорил на разрыв дипотношений с Россией Любовь Степушова Дмитрий Соколов Когда в зоопарках мира появятся мамонты и динозавры? Дмитрий Соколов
Силовые структуры
Офицер ВСУ рассказал, как его батальон пытается покинуть Мариуполь
США и Канада. Новости и аналитика
В Варшаве Байден наговорил на разрыв дипотношений с Россией
Уехавшие из России "звезды" рассказали о сложностях жизни за рубежом
Общество
Уехавшие из России "звезды" рассказали о сложностях жизни за рубежом
Последние материалы
Politico: Байден "провалил" своё обещание спасти ЕС от энергозависимости от РФ
Daily Mail: британцы винят Зеленского в желании начать третью мировую войну
Макрон осудил грубость Байдена в адрес Путина: я бы не стал так говорить
Эксперты заявили, что провокации Польши в адрес РФ подвергают риску весь мир
Более половины французов верят доводам России о спецоперации на Украине
Daily Mail: переписка доказывает связь сына Байдена с лабораториями на Украине
Пасечник: в ЛНР будет проведён референдум по поводу вступления в РФ
Советник Эрдогана: к аргументам России насчёт безопасности нужно прислушаться
Политолог Перинчек: Запад старается столкнуть лбами Турцию и Россию
Словакия договаривается с Катаром по поводу замены российского газа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников