Эксперты заявили, что провокации Польши в адрес РФ подвергают риску весь мир

Директор Центра русских исследований Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета Андрей Фурсов отметил, что текущая напряжённая ситуация на международной арене показала истинное лицо стран-соседей России. Так, со стороны властей Польши явно видна неприкрытая русофобия. Такие провокации Польши выглядят неразумно и подвергают риску весь мир.

"Среднего европейца не интересует политика и Россия, но пропаганда делает своё дело. Экономический кризис и ухудшение уровня жизни вызвали дискомфорт. Проще ненавидеть русских, чем предъявить претензии к собственным политикам. На это накладывается имперское прошлое Польши, она ностальгирует по временам Речи Посполитой, это питает неприятие большой и могучей России. Русский народ создал великое многонациональное государство и культуру. Польша была задворками Европы, и одно время входила в состав Российской Империи. Всё это не даёт покоя польским националистам", — сказал Фурсов в беседе с ФАН.

Главный редактор издания "Ветеранские вести" Вячеслав Калинин добавил, что многие простые люди, несмотря на позицию властей Польши, позитивно относятся к России и россиянам. Например, известный польский активист Ежи Тыца на собственные деньги реставрирует и обновляет памятники советским воинам-освободителям.

Ранее Польша в очередной раз попыталась громко заявить о своих геополитических амбициях. На этот раз Варшава возжелала занять место России на международном форуме G20.