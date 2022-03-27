Политолог Перинчек: Запад старается столкнуть лбами Турцию и Россию

Западу выгодно противостояние между Турцией и Россией, и он делает всё возможное, чтобы разжечь между ними конфликт. Такое мнение выразил турецкий политолог Мехмет Перинчек.

"Западу остро необходим конфликт между Россией и Турцией. Если посмотреть историю, после любых столкновений между Россией и Турцией в выгоде всегда оставался Запад", — заявил аналитик во время онлайн-семинара на тему происходящего на Украине.

Перинчек считает, что в украинском конфликте задействованы не только Россия и США, но и Турция тоже, которая просто не может сохранять нейтралитет "в силу своих географических и геополитических причин".

Также турецкий аналитик подчеркнул, что с начала спецоперация РФ на Украине рейтинг российского лидера Владимира Путина растёт, в то время как президент США Джо Байден заметно сдал свои позиции в глазах общественности.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что российские войска наносят высокоточные удары исключительно по украинским объектам военной инфраструктуры.