The Guardian: газ из США приведёт Европу к климатической катастрофе

Переход стран Европы с российского газа на американский может привести страны-участницы Евросоюза к климатической катастрофе, заявила старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан.

По её мнению, Европе нельзя отказываться от российского газа и "впускать" в этот сегмент американцев.

"Разрешение на расширение новых и расширенных мощностей по экспорту газа зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного летучего ископаемого топлива и приведёт к катастрофе для нашего климата и уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива", — пояснила Шихан в беседе с The Guardian.

По её словам, добыча газа будет неуклонно расти, что отодвинет переход на "зелёную" энергию.