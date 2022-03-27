Президент Польши Дуда пригрозил венграм за отношение к РФ: "Дорого обойдётся"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не понимает политику Венгрии в отношении России и спецоперации на Украине. По его словам, венграм такая позиция "дорого обойдётся".

Дуда раскритиковал властей Венгрии за то, что они отказались поставлять оружие Киеву. Он подчеркнул, что венгерские лидеры боятся остаться без газа.

"Мне трудно это понять ещё и потому, что эта политика обойдётся Венгрии очень дорого", — заявил Дуда в эфире телеканала TVN24.

Он подчеркнул, что другие страны ЕС тоже "зависят от Москвы" в плане поставок голубого топлива, но, тем не менее, они нашли в себе ресурсы и отправили на Украину оружие.