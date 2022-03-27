В Киеве поддержали поляков в претензии на Калининград: "Нам бы помогло"

Если Польша официально предъявит претензии на Калининград, это поможет Киеву противостоять России, заявил Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Как подчеркнул секретарь, полякам стоит на официальном уровне заявить претензию на российские земли.

"Я могу сказать, что Польша, пока не на официальном уровне, уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это нам бы точно помогло", — заявил Данилов в эфире 1+1.

Ранее экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что страна имеет право "вернуть" Калининград, так как, по его мнению, это исторически польская земля. Как подчеркнул Скшипчак, территорию с 1945 года "оккупировала Россия". Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия.