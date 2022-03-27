Америка планирует проспонсировать украинские структуры министерства внутренних дел для того, чтобы улучшить их потенциал, заявили в Госдепартаменте США. Согласно информации, Украина получит на эти цели 100 миллионов долларов.
Как подчеркнули в ведомстве, на эти деньги Киев сможет обеспечить представителей силовых структур всем необходимым.
"Соединённые Штаты продолжают поддерживать народ и правительство Украины", — сказано в официальном заявлении Госдепартамента.
Так, согласно информации, эти деньги Киеву направят на закупку:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Ксения Собчак рассекретила малоизвестные факты из биографии отца Максима Галкина.
Ксения Собчак рассекретила малоизвестные факты из биографии отца Максима Галкина.