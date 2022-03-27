США выделят $100 млн для украинской полиции и пограничников

Америка планирует проспонсировать украинские структуры министерства внутренних дел для того, чтобы улучшить их потенциал, заявили в Госдепартаменте США. Согласно информации, Украина получит на эти цели 100 миллионов долларов.

Как подчеркнули в ведомстве, на эти деньги Киев сможет обеспечить представителей силовых структур всем необходимым.

"Соединённые Штаты продолжают поддерживать народ и правительство Украины", — сказано в официальном заявлении Госдепартамента.

Так, согласно информации, эти деньги Киеву направят на закупку:

снаряжения,

медикаментов,

бронетехники,

средств связи.