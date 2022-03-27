Express: британцы не смогут оплатить за электроэнергию

Из-за повышения цен, две трети британцев заявили, что у них возникнут проблемы с оплатой на электроэнергию. Согласно исследованию, 67% граждан страны считают, что снижение пошлин на топливо " не поможет".

Ранее глава британского Минфина заявил, что пошлина на топливо снизится на пять пенсов за литр до марта 2023 года.

Однако, несмотря на это счета за электричество и тепло британцы считают всё равно "космическими".

Кроме того, 57% опрошенный заявили, что их беспокоят растущие цены на продовольствие и товары первой необходимости, пишет газета Express.

Согласно информации, в опросе приняли участие 1642 человека, погрешность составила 2,4 процента.