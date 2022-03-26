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Автор Антон Куликов

Популярную немецкую певицу затравили из-за отказа говорить о событиях на Украине

Мир

Популярную немецкую певицу Хелену Фишер начали оскорблять в социальных сетях после того, как она отказалась высказываться о событиях на Украине.

Популярную немецкую певицу затравили из-за отказа говорить о событиях на Украине

Фишер родилась в Красноярске, откуда в 1988 году перебралась в Германию. В этой стране ей удалось построить успешную карьеру певицы. Только общее число ее проданных дисков составляет свыше 15 млн экземпляров, отмечает "Комсомольская правда".

А поскольку человек она известный, то ныне журналисты вынуждают её дать комментарий относительно ситуации на Украине. Очевидно, и какой это должен быть комментарий, учитывая, что буквально вся германская пресса настроена антироссийски.

Досталось и певцу Флориану Зильберайзену, с которым Хелена Фишер состояла в романтических отношениях с 2008 по 2018 год.

Напомним, ранее российские деятели культуры подверглись по сути настоящим преследованиям из-за отказа осуждать спецоперацию на Украине. В конце февраля в Нью-Йорке в Карнеги-холле были отменены выступления пианиста Дениса Мацуева и дирижера Валерия Гергиева. 

Тогда же бургомистр Мюнхена Дитер Райтер потребовал от Гергиева, семь лет являвшегося главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра, определиться - поддерживает он официальную политику России или нет. Гергиев требование бургомистра проигнорировал и был уволен с поста.

С оперной певицей Анной Нетребко расторгла договор Баварская опера, потом её заменили в постановке в "Метрополитен-опера". Также появилась информация, что с Нетребко прекратили сотрудничество немецкий лейбл и менеджмент. Однако в окружении Нетребко говорят, что это её график расписан на четыре года вперёд и запланировано большое количество выступлений.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
Темы анна нетребко валерий гергиев
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