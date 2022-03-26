Новое оскорбление: Байден назвал Путина "мясником"

Президент США Джо Байден заявил, что считает российского лидера Владимира Путина "мясником". Об этом он сказал во время своего визита в Польшу, где он встретился с украинскими беженцами.

Это заявление Байдена прозвучало в ответ на вопрос журналиста, который поинтересовался, как американский лидер относится к президенту России.

Ранее лидер США Джо Байден уже позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес российского президента Владимира Путина. Так, он называл его "военным преступником". При этом Байден полагает, что его персональное мнение и формальная юридическая оценка в этом случае совпадают.