Президент США Джо Байден заявил, что считает российского лидера Владимира Путина "мясником". Об этом он сказал во время своего визита в Польшу, где он встретился с украинскими беженцами.
Это заявление Байдена прозвучало в ответ на вопрос журналиста, который поинтересовался, как американский лидер относится к президенту России.
Ранее лидер США Джо Байден уже позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес российского президента Владимира Путина. Так, он называл его "военным преступником". При этом Байден полагает, что его персональное мнение и формальная юридическая оценка в этом случае совпадают.
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