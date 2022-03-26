Кулеба попросил у Байдена вводить санкции против всех политиков РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что на встрече с президентом США Джо Байдена была поднята тема усиления санкций против России. Глава украинского МИДа также добавил, что на переговорах присутствовал министр обороны страны Алексей Резников.

"Мы проговорили конкретные вещи, конкретные следующие шаги по развитию нашего взаимодействия. Во-первых, говорили про санкции. Над новыми санкциями уже работаем. Я коснулся вопроса закрытия американских и европейских портов для российских кораблей и грузов", — сообщил министр Кулеба в видео, которое выложил на своей странице в Facebook*.

Кроме того, он отметил, что обсуждался вопрос введения санкций не только против российских олигархов и ближайшего окружения президента России, но и против всех политических фигур, так как они все — часть "агрессивной машины".

Ранее Кулеба заявил, что глава российского МИД Сергей Лавров дольше всего в мире находится на своей должности и является самым опытным дипломатом на планете.

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